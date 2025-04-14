بلتون تنجح في إتمام زيادة تاريخية في رأس المال بقيمة 10.5 مليارات جنيه

أعلنت شركة بلتون القابضة، عن إتمام ثاني زيادة لرأس مالها بنجاح، حيث حصدت أكثر من 10.5 مليارات جنيه مصري، بنسبة تغطية استثنائية بلغت حوالي 98 %، ما يعكس ثقة المستثمرين والسوق في قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق النمو، وتعزيز مكانتها في السوق.

وقد جاءت الغالبية العظمى من الاكتتاب من قبل استثمارات أجنبية، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بلتون واستراتيجيتها لتحقيق النمو المستدام.

وقالت داليا خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: «تعكس الزيادة الثانية في رأس المال، الثقة الكبيرة التي نتمتع بها من مساهمينا ومن السوق، وتؤكد قوة أداء الشركة ونموها السريع. نعتمد على استراتيجية قائمة على علوم تحليل البيانات، بقيادة فريق عمل متميز، ما يعزز خطة النمو عبر جميع منصات الشركة، مع التركيز على التوسع الاستراتيجي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي».

وسيتم توجيه حصيلة هذه الزيادة في رأس المال، عبر جميع منصات الشركة لدعم استراتيجية النمو، من خلال التوسع في الأسواق ذات النمو السريع، وتعزيز قدراتها على التوسع في الأنظمة الرقمية، وتوسيع محفظة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى جذب أفضل الكفاءات، لتعزيز التميز التشغيلي، ودفع عجلة الابتكار.

وقد حققت بلتون في عام 2024 نتائج مالية استثنائية، تعكس نجاح مرحلة النمو، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة إلى نحو 7.2 مليارات جنيه، محققة نمواً يقارب 4 أضعاف، مقارنة بالعام السابق، في حين قفز صافي الأرباح إلى أكثر من 1.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 4.6 أضعاف، على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالأداء القوي عبر جميع منصات الشركة، وفي مقدمها منصة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي حققت إيرادات تجاوزت 5.8 مليارات جنيه، بمعدل نمو يقارب 6 أضعاف على أساس سنوي، ومنصة بنك الاستثمار التي سجلت نمواً ملحوظاً، بإيرادات بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 2.4 ضعف على أساس سنوي.

وتعزز هذه الخطوة الناجحة من مكانة بلتون كمؤسسة مالية متكاملة، ترتكز على رؤية مستقبلية، وتركز على تحقيق نمو مستدام، وقيمة طويلة الأجل لكافة الأطراف المعنية.

وقد قام بنك أبوظبي الأول مصر (FAB Misr)، بدور البنك المتلقي للاكتتاب.