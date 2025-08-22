زيتون طرطوس.. إرث اقتصادي يهدده العطش





الزيتون في طرطوس ليس مجرد محصول زراعي، بل هو جزء من ذاكرة الناس وطقوسهم الاجتماعية، ومصدر دخل لآلاف الأسر التي تنتظر موسم القطاف كما تنتظر العيد.

في الحقول، يتحوّل القطاف إلى مهرجان شعبي صغير، يجتمع فيه الأهل والجيران، يتقاسمون المهام، ويتشاركون الحكايات، بين من يقطف الثمار، ومن يجمعها عن الأرض، ومن يعبّئها تمهيدًا لنقلها إلى الأسواق أو معاصر الزيت.

الجفاف يهدد الإنتاج

هذا الموسم لا يحمل البهجة المعتادة، فالجفاف الذي ضرب المنطقة خفّض الإنتاج بشكل ملحوظ، رغم أن طرطوس تحتضن أكثر من 11 مليون شجرة زيتون، منها 10 ملايين مثمرة، حيث يُقدّر إنتاج الموسم الحالي بنحو 25500 طن فقط، ما يثير قلق المزارعين ويهدد مصدر رزق أساسياً في المحافظة.

ونقلت وكالة "سانا" عن المدير الفني لزراعة طرطوس، المهندس حسن حماده، قوله إن انخفاض إنتاجية المحصول يعود إلى عدم توفر عدد كافٍ من ساعات البرودة اللازمة لنمو الثمار، والتي يجب أن تتراوح بين 450 و600 ساعة بدرجات حرارة دون 7 مئوية، كما أن شجرة الزيتون بطبيعتها غير منتظمة في حمل الثمار، ما يُعرف بالمعاومة.وأشار حماده إلى أن الظروف المناخية المثالية في المحافظة ساهمت في انتشار زراعة الزيتون لتحتل المرتبة الرابعة على مستوى القطر حيث تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون نحو 75 ألف هكتار، مبيناً أن صنف “الدعيبلي” يحتل الصدارة بنسبة 65% من إجمالي الأصناف المزروعة، إلى جانب أصناف أخرى مثل الخضراوي، الصفيري، المنيقيري، والخشابي أبو شوكة، والتي تُستخدم لإنتاج الزيت وللاستهلاك المباشر.

أصناف جديدة مقاومة للأمراض

وبين حمادة أنه منذ عام 2015، اعتمدت مديرية الزراعة صنفين جديدين مقاومين لمرض “تبقع عين الطاووس”، وهما السكري والعيروني، وتم نشرهما وتطعيم الأشجار بهما في مختلف المناطق، لافتاً إلى أن مديرية الزراعة تنتج الغراس في بيت زجاجي خاص بها، وتُباع للمزارعين بأسعار مدعومة، في خطوة تهدف إلى دعم التوسع الزراعي وضمان استدامة الإنتاج.

زيت عضوي ومعاصر حديثة تدعم استدامة القطاع

وذكر حمادة أن زيت الزيتون المنتج في طرطوس زيت عضوي خال من أي أثر للمبيدات، بفضل اعتماد مديرية الزراعة أسلوب المكافحة المتكاملة للآفات ففي الربيع تبدأ حملة لمكافحة المرض الفطري” تبقع عين الطاووس”، حيث تُوزع المرشات والمحروقات على المزارعين، إلى جانب المواد الجاذبة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون، وكل ذلك يتم مجاناً عبر الوحدات الإرشادية.

ولفت حمادة إلى أن محافظة طرطوس تضم 244 معصرة زيتون، منها 95 تعمل بنظام المكبس، و149 تعتمد على الطرد المركزي، ما يعكس تطور البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.