مصر تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم (السبت) عن ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، غرب القاهرة.

وذكرت الوزارة في بيان أن شركة خالدة للبترول نجحت في تحقيق ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، مما سيضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ.

ونوه البيان إلى أنه تم اختبار وتقييم الاكتشافات، حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي ما يقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم مكعب غاز ويجري حالياً حساب حجم مخزون الغاز المصاحب.