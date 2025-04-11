تراجع جماعي للمؤشرات العربية.. ودبي يصعد منفرداً

تراجعت الأسواق العربية الأسبوع الجاري، متأثرة بموجة اضطرابات عالمية طالت مختلف البورصات، وسط تصاعد المخاوف من السياسات التجارية التصعيدية التي تنتهجها واشنطن.

وتكبدت مؤشرات الأسهم في المنطقة خسائر جماعية، انعكاساً لحالة القلق المتنامية من ركود عالمي محتمل، في ظل تزايد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن قائمته للرسوم الجمركية - الأعلى من المتوقع - مما فجر موجة بيع واسعة في الأسواق الدولية، وأدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في آفاق النمو العالمي، وذلك قبل أن يعلن في وقت لاحق عن تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً (باستثناء الصين).

في هذا المناخ المضطرب، باتت البورصات العربية تحت ضغط مزدوج؛ فمن جهة ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، ومن جهة أخرى تنامي القلق إزاء مستقبل التجارة الدولية في ظل نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يزال يراهن على سياسة الرسوم كأداة ضغط، حتى ولو جاءت على حساب استقرار الأسواق.

تداولات قياسية في الإمارات

وشهدت أسواق المال في الإمارات حركة قياسية لتداولات الأسهم خلال الأسبوع المنقضي أسفرت عن إبرام 241.2 ألف صفقة تجاوزت قيمتها 8.4 مليارات درهم في ظل حركة نشيطة على مقابل التحديات التي حاوطت أسواق الأسهم العالمية مع تداعيات الرسوم الأمريكية. وبلغت سيولة التداولات المحققة في سوق أبوظبي 7.1 مليارات درهم من خلال 157.5 ألف صفقة، فيما بلغت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي 1.3 مليار درهم عبر ما يتجاوز 83.7 ألف صفقة تمت في كافة جلسات الأسبوع.

وصعد سوق دبي 0.29 % خلال الأسبوع وتصدرت الوطنية للتأمينات العامة الشركات المرتفعة طوال أسبوع بمكاسب 12.9 % تليها دبي للمرطبات بارتفاع 10.39 % ثم وطنية انترناشيونال 7.85 % وارتفع دبي الإسلامي 6.33 % ودبي التجاري 5.77 % بينما تصدرت الاسمنت الوطنية الأسهم المتراجعة وانخفض السهم 12.2 % يليه وطنية دق بتراجع 9.57 % ثم السلام السودان 50.8 % والفردوس القابضة 1.06 % وسلامة بانخفاض 0.80 %.

وتراجع سوق أبوظبي 0.31 % خلال الأسبوع وتصدر فيرتيغلوب قائمة الشركات الأعلى ارتفاعاً وصعد14.29 % يليه برجيل القابضة مرتفعا 10.85 % ثم الوطنية للفنادق9.80 % وبروج 9.47 % وصعد سهم ألفا ظبي القابضة 9.07 % وجاء الخليج الاستثمارية على رأس الشركات المتراجعة بانخفاض7.87 % يليه اسمنت الفجيرة ونزل 7.80 % ثم أبوظبي الوطنية للتكافل 7.67 % وجلفار 6.25 % وتراجع سهم فودكو للمواد الغذائية 4.80 %.

المؤشر السعودي

فقد المؤشر السعودي خلال الأسبوع أكثر من 380 نقطة، مغلقاً عند مستوى 11,502.54 نقطة، وبما يشكل تراجعاً نسبته 3.2 % مقارنة بأسبوع التداول السابق.

بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية بنهاية تعاملات الأسبوع حوالي 9.58 تريليونات ريال، وسجلت قيمة الأسهم المتداولة نحو 42.1 مليار ريال ، وكمية التداول 2.06 مليار سهم تقريباً، عبر حوالي 3.76 ملايين صفقة.

تصدرت صناعة الورق قائمة الشركات الأكثر ربحية بارتفاع (20%)، تلتها الزامل للصناعة (9.04 %) ومتكاملة (7.42 %) وسليمان الحبيب (3.43 %) وعلم (2.08 %). بينما تصدر أسهم دراية قائمة الأكثر خسارة (18.16 %) تلتها باتك (15.81 %) ومسك (13.415 %) والعربية (13.17%) والماجد للعود (12.26 %).

تراجع جماعي للمؤشرات الكويتية

كما سجلت مؤشرات البورصة الكويتية تراجعات جماعية خلال الأسبوع، مع تنامي المخاوف بشأن التداعيات الأوسع نطاقاً للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي وتصاعد احتمالات الركود.

سجل مؤشر السوق الأول تراجعاً بنسبة 2.5 % تقريباً، منهياً التعاملات عند مستوى 8378.39 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق العام بأكثر من 2 % إلى مستوى 180.82 نقطة. كذلك هبط مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 1 % مقارنة بالأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل، ليغلق عند 7129.83 نقطة.

بلغت القيمة السوقية خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل 46.73 مليار دينار، وبما يشكل تراجعاً بنحو 1.32 % (حوالي 634 مليون دينار) مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجلت فيه القيمة السوقية 47.35 مليار دينار. وارتفعت قيمة التداول إلى 514.76 مليون دينار، وكمية التداول 267.16 % لـ1.77 مليار سهم، عبر 114.63 ألف صفقة.

تصدرت أسهم «ديجتس» قائمة الأكثر ارتفاعاً (16.38 %) تلتها أسهم دلقان (14.58 %) ثم امتيازات (9.43 %) وتسهيلات (8.66 %) وأصول (8.13 %). بينما تصدرت قائمة التراجعات الأسبوعية أسهم الإماراتية (16.36 %) ومينا (15.62 %) وتنظيف (12.8 %) والوطنية الدولية القابضة (13.37 %) وايفا فنادق (11.18 %).

أداء بورصة قطر

ورغم معاودة الارتفاع بعد تعليق الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، إلا أن بورصة قطر سجلت محصلة أسبوعية «حمراء»، بخسائر سوقية بنحو 7.57 مليارات ريال. وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة 593.13 مليار ريال، مقارنة مع 600.7 مليار ريال في أسبوع التداول الأخير.

تراجع المؤشر العام للبورصة القطرية بحوالي 1.3 % (أو نحو 137.860 نقطة) منهياً تعاملات الأسبوع عند 10095.09 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق أسبوع التداول السابق المنتهي في 27 مارس (كانت البورصة القطرية في إجازة عيد الفطر التي امتدت حتى الثالث من أبريل).

وخلال الأسبوع، بلغت قيمة التداول حوالي 2.94 مليون ريال، وبكمية تداول 1.25 مليار سهم، عبر 170.45 ألف صفقة.

تصدرت أسهم استثمار القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً (6.1 %) تلتها أسهم قطر للتأمين (3.8 %) ثم بنك الدوحة (2.7 %) والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (2.4 %) وشركة الفالح التعليمية القابضة (2.1 %). بينما تصدر شركة ودام الغذائية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع أسبوعي (6.4 %) تلتها السلام العالمية (4.4%) وقطر لصناعة الألومنيوم (4.3 %) والخليج الدولية للخدمات (4.2%) وإنماء (3.58 %).

انخفاض مؤشري بورصة البحرين

كذلك شهدت بورصة البحرين تراجعاً ملحوظاً في مؤشريها الرئيسيين، ما يعكس تراجعاً عاماً في أداء السوق وسط ضغوط بيعية طالت معظم القطاعات المدرجة خلال الأسبوع.

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.90 % لينهي الأسبوع عند مستوى 1,901.77 نقطة. كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.18 % ليصل إلى 786.31 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداول 5,945,246 سهماً، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى حوالي 1,607,087 ديناراً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً، فقد تصدرت أسهم سوليدرتي البحرين قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الأسبوع بنحو (10.6 %) تلتها أسهم CPARK بارتفاع (9.09 %) ثم مجمع البحرين للأسواق الحرة (5.9 %). بينما تصدرت قائمة التراجعات أسهم عقارات السيف (12.12 %) ثم بيت التمويل الكويتي (10.77 %) والبحرينية للترفيه العائلي (10 %).

بورصة مسقط

وانخفض مؤشر بورصة مسقط 30 في تعاملات الأسبوع المنتهي في 10 أبريل بنحو 2.2 %، ليغلق عند مستوى 4270 نقطة، مقارنة مع مستوى 4367 نقطة في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.

وخلال الأسبوع ارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 33.18% إلى 203.381.059، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 24.81 %، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 30.08 %.

تصدرت أسهم المدينة للاستثمار القابضة قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً (من حيث نسبة تغير سعر السهم) بارتفاع (10.42 %) تلتها أسهم ظفار للأغذية والاستثمار (7.14 %) والأسماك العمانية (3.45 %) والجزيرة للمنتجات الحديدية (3.31 %) وصناعة الكابلات العمانية (2.28 %). بينما تصدرت أسهم اس ام ان باور القابضة قائمة الأكثر انخفاضاً (25.69 %) ثم الدولية للاستثمارات المالية القابضة (12.22 %) وأوكيو للاستكشاف والإنتاج (11.56 %) والوطنية للتمويل (9.45 %) ريسوت للأسمنت (9.09 %).

بورصة مصر في المنطقة الحمراء

وعلى خطى التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العربية والعالمية في تداولات الأسبوع المنتهي في 10 أبريل، تكبد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» خسارة أسبوعية بنسبة 2.8% لينهي التعاملات عند مستوى 30810.70 نقاط. كذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» المرتبط بالأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.42 % ليغلق عند مستوى 8777.71 نقطة. وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 3.38 % مغلقاً عن مستوى 12091.36 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لبورصة مصر نحو 64 مليار جنيه (أو بنسبة 2.9 %)، ليصل إلى 2.176 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.9 %. فيما ارتفعت قيم التداول إلى 526 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 8.227 مليارات ورقة، من خلال 591 ألف عملية.