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أعمال

سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

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وكالات

ارتفع الجنيه المصري 13 قرشاً أمام الدولار مع بداية تعاملات الخميس، ليسجل 51.49 جنيهاً لكل دولار للشراء، و51.59 جنيهاً للبيع، بعد سلسلة من التراجعات في الجلسات السابقة.

وجاء هذا التحرك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية المتبادلة على دول لم تفرض تعريفات انتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً.

ويتزامن تراجع الجنيه الحالي، مع ترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري في 17 أبريل الحالي، حيث كان التباطؤ الملحوظ في معدل التضخم – الذي تراجع إلى النصف في فبراير – قد فتح الباب لأول خفض للفائدة منذ 2020.