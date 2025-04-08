تغيير مسار سريع.. الأسهم العالمية ترتفع بآمال «الصفقات»



ارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، بعد سلسلة من الخسائر الحادة على مدار الجلسات الثلاث الماضية، وسط متابعة المستثمرين تطورات الحرب التجارية، وظهور بصيص أمل بشأن مفاوضات محتملة بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.36% أو 1247 نقطة إلى 39239 نقطة، زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 3.21% إلى 5224 نقطة، وكذلك نظيره «ناسداك» بنسبة 3.47% إلى 16145 نقطة.

وتجنبت وول ستريت الدخول في مرحلة السوق الهابطة، الإثنين، بعدما قلصت خسائرها في نهاية التعاملات، حيث شهد يوم الإثنين أعلى حجم تداول في الأسواق الأمريكية منذ 18 عاماً على الأقل، بنحو 29 مليار سهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن قرابة 70 دولة تواصلت مع واشنطن بشأن التفاوض بخصوص الرسوم الجمركية. وأوضح أن المفاوضات قد تُفضي إلى بعض مما وصفه بالصفقات الجيدة إذا قدمت هذه الدول عروضاً ملائمة.

وأضاف أن الصين ترغب في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتواصل معها بعد، ولا تعرف كيف تبدأ مباحثات بهذا الصدد.

أسهم التكنولوجيا

ارتفعت أسهم «السبع الكبار» بقيادة «إنفيديا»، بالتزامن مع صعود السوق الأوسع بعد سلسلة من الخسائر الحادة على مدار الجلسات الثلاث الماضية.

وصعد سعر الصندوق الذي يتتبع أداء أسهم «السبع الكبار» راوند هيل ماجنفسينت سفن (MAGS) بنسبة 4.7% إلى 43.42 دولاراً.

وارتفع سهم «آبل» بنسبة 3.7% عند 188.18 دولاراً، بعدما خسرت صانعة جوالات «آيفون» 638 مليار دولار من قيمتها السوقية في موجة البيع الأخيرة.

وزاد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 4% إلى 372.34 دولاراً، بينما صعد سهم «إنفيديا» 7% عند 104.41 دولارات.

كما ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 4.2% إلى 182.65 دولاراً، و«ألفابت» الشركة الأم لجوجل بنسبة 3.2% إلى 154 دولاراً، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 5.25% إلى 543.3 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 5.3% إلى 245.65 دولاراً.

وخسرت هذه الشركات نحو 1.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي بسبب التعريفات الجمركية.

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في 14 شهراً، بعد عمليات بيع مكثفة على مدى أربع جلسات متتالية، رغم أن معنويات المستثمرين لا تزال حساسة للتطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.7% خلال التداولات، بعد أن هبط 12.1% في الجلسات الأربع الماضية فقط، في ظل قلق المستثمرين من ركود عالمي محتمل، بسبب التصعيد الأخير في الحرب التجارية.

كما ارتفع المؤشر داكس الألماني 3.3%، كما ارتفع كل من فايننشال تايمز البريطاني وكاك الفرنسي وفوتسي الإيطالي 3.5% لكل منهم.

وتكالب المستثمرون على أسهم الدفاع التي سجلت أفضل أداء هذا العام، ورفعت المؤشر 3.3%. وزادت أيضاً أسهم البنوك 1%، بعد تراجعها بسبب المخاوف من تباطؤ النمو.

وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل الهولندية لتصنيع معدات الرقائق 3.9%، وربح سهم سيمنس الألمانية الهندسية 3.6%، وكانا من أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس.

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي السوق لدى سيتي إندكس «من المرجح أن يكون هذا انتعاشاً مؤقتاً في الوقت الحالي، وليس تعافياً تاماً، لأن الأسباب الأساسية لعمليات البيع لم تتغير فعلياً حتى الآن».

ويواجه المستثمرون والقادة السياسيون صعوبة في تحديد ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائمة، أم أنها مجرد تكتيك ضغط للحصول على تنازلات من دول أخرى.

وانخفض سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 0.9%، بعد أن قالت إنها ستشتري وحدة للسيارات تابعة لشركة مارفل تكنولوجيز بنحو 2.5 مليار دولار نقداً.

اليابان

انتعشت بورصة طوكيو، وأغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بلغ 6% ليتعافى من أدنى مستوى في عام ونصف العام الذي سجله في الجلسة الماضية، وذلك مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بعد مؤشرات على انتعاش وول ستريت.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 6.03% عند 33012.58 نقطة، مسجلاً أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ السادس من أغسطس.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بأكثر من 6% إلى 2432.02 نقطة.

وقال تاكاماسا إيكيدا، المدير في جي.سي.آي لإدارة الأصول «أعاد المستثمرون شراء الأسهم بعد اعتقادهم بوجود حالة بيع مفرط قبل انتعاش. كما لاحظوا بوادر على تعافي السوق مع ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تداولات اليابان».

وفقد المؤشران نيكاي وتوبكس نحو 13% من مستوياتهما قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على اليابان التي تعتمد على التصدير.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا إنه أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب عبّر خلالها عن خيبة أمله من سياسات الرسوم الجمركية وحثه على إعادة النظر فيها.

وقفز سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 8.7% وسهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 11.8%.

وزادت أسهم البنوك ومنها سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي صعد 10.7% وسهم مجموعة ميزوهو المالية الذي ارتفع 13.5%.

وتقدمت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 مؤشراً. وقفز قطاع المعادن غير الحديدية بنحو 12% متصدراً قائمة الرابحين.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، أغلق 99% منها على ارتفاع.