مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون اتفاقيات تمويل ومنح بـ262.3 مليون يورو

وقّعت الحكومة المصرية تسع اتفاقيات تمويلات ميسّرة ومنح مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية بلغت 262.3 مليون يورو، لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية.

جاء التوقيع على هامش زيارة دولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جمهورية مصر العربية والتي شهدت توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إعلانين مشتركين مع الجانب الفرنسي، لتجديد التعاون الفني والمالي بين الجانبين وتنفيذ أربعة مشروعات تنموية جديدة، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأكدت رانيا المشاط أن الاتفاقيات تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وفرنسا، وتُعد تتويجاً لمسيرة التعاون المشترك، وتعكس قوة العلاقات المصرية الأوروبية وتطورها خلال السنوات الماضية.