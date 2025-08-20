ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه المصري

استرد الدولار الأمريكي بعضاً من خسائره أمام الجنيه المصري بعد رحلة تراجع طويلة انخفض خلالها من مستويات 51.68 جنيهاً إلى 48.25 جنيهاً وبنسبة تقترب من 7% منذ أبريل الماضي.

وارتفع سعر بيع الدولار الأمريكي في أغلب البنوك المصرية لمستويات تتراوح بين 48.68 إلى 48.70 جنيهاً بزيادة 0.4%.

ارتفاع العملة الأمريكية أمام الجنيه تزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار نظراً لترقب الأسواق كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في «ندوة جاكسون هول» نهاية الأسبوع الجاري.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% خلال اليومين الماضيين ليصل إلى مستوى 98.393 وهو أعلى مستوى منذ 12 أغسطس الجاري.

وبالنسبة لمصر، فقد ارتفعت شهادات مبادلة مخاطر الديون أجل 5 سنوات من أدنى مستوياتها في 4 سنوات إلى مستوى 449 نقطة أساس.

على الجانب الآخر، باع المستثمرون العرب أذون خزانة مصرية بقيمة تتجاوز 6.2 مليارات جنيه خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى صافٍ بيعي بقيمة 5.8 مليارات جنيه الأسبوع الماضي، ما قد يشكل ضغطاً طفيفاً في الطلب على الدولار في البنوك المصرية.

كما يأتي ذلك، مع رفع حدود السحب على بطاقات الائتمان في الخارج لتصل إلى 10 آلاف دولار.