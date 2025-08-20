العراق يستهدف جذب استثمارات بــ 250 مليار دولار

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق عن وضع خطة تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وأوضحت الهيئة، اليوم الأربعاء، أن المشاريع الاستثمارية في العراق خدمت 6 قطاعات حيوية وقللت الاعتماد على النفط.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، إن "التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استطاعت خلال العامين الماضيين استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية"، وفق وكالة الأنباء العراقية

وأضافت أن "الاستثمار في العراق انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل"، مشيرة إلى أن "الاستثمارات وجهت نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة، البنى التحتية، الإسكان، الطاقة، والتعليم والصحة، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات".

وتابعت أن "الأعوام الأخيرة شهدت تقدماً ملحوظاً بفضل الإجراءات الحكومية والبرامج التي تبنتها الهيئة، وفي مقدمتها تفعيل النافذة الواحدة، والانضمام إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار، وتطوير خارطة استثمارية متكاملة تضم أكثر من 100 فرصة استثمارية استراتيجية في قطاعات متنوعة".

وأوضحت أن "الهيئة الوطنية للاستثمار تعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز مرنة وضمانات قانونية للمستثمرين".