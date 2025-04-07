"طيران الإمارات" تسيّر 167 رحلة أسبوعية إلى الهند

حرصت “طيران الإمارات” على توسيع شبكة وجهاتها في الهند لتصل اليوم إلى 9 وجهات رئيسية تشمل كلاً من مومباي ودلهي، إلى جانب المطارات غير المركزية في أحمد آباد، وبنغالورو، وتشيناي، وحيدر أباد، وكوتشي، وكولكاتا، وثيروفانانثابورام.

وتمثل الهند جزءاً حيوياً من شبكة خطوط طيران الإمارات، إذ تمتد مسيرتها مع السوق الهندية إلى أربعة عقود، منذ أول رحلة انطلقت عام 1985، لتصبح اليوم من أكبر شركات الطيران التي تخدم السوق الهندي على صعيدي المسافرين والشحن الجوي.

وتُسير الناقلة حالياً 167 رحلة أسبوعياً إلى مختلف هذه المدن، ما يعكس التزامها العميق بتعزيز الربط الجوي بين الهند والعالم عبر دبي.

وسجّلت “طيران الإمارات” في عام 2024 أداءً قوياً في السوق الهندي بعدما نقلت على متن رحلاتها من وإلى الهند نحو 5.6 مليون مسافر إضافة إلى أكثر من 230 ألف طن من البضائع بنسبة إشغال مقاعد بلغت 88% ما يؤكد استمرارية الطلب القوي من السوق الهندي على خدماتها.

وشهدت شبكة طيران الإمارات في الهند تطورات تقنية متسارعة، إذ كانت أول من شغّل طائرتها العملاقة من طراز إيرباص A380 إلى مومباي في عام 2014، ثم إلى بنغالورو في عام 2022، وتشغل طائرتها الجديدة A350 إلى كل من مومباي وأحمد آباد خلال عام 2025.

ويمتد تأثير العلاقة الاقتصادية بين طيران الإمارات والهند إلى ما هو أبعد من النقل الجوي، ليشمل التوظيف والمساهمة في الاقتصاد المحلي، إذ تُعد الجالية الهندية من أكبر المجموعات الوظيفية داخل مجموعة الإمارات التي تضم حالياً نحو 15 ألف مواطن هندي يشكلون 22% من إجمالي قوتها العاملة، وتتركز معظم الوظائف في مجالات تتطلب مهارات عالية.

وفي الجانب الاقتصادي، بلغ حجم النفقات التشغيلية لطيران الإمارات في الهند خلال السنة المالية 2023/2024 نحو 371 مليون دولار.

وفي سياق متصل تواصل “فلاي دبي” تعزيز حضورها في السوق الهندي وتشغّل حالياً 30 رحلة أسبوعياً إلى ثماني وجهات رئيسية، تشمل كلاً من لوكنو، وحيدر أباد، وأحمد آباد، ودلهي، وكوتشين، ومومباي، وكاليكوت، وكالكوتا، وذلك في إطار توسع استراتيجي مستمر ضمن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وبدأت الناقلة عملياتها إلى الهند في 2 يونيو من عام 2010 برحلات إلى مدينة لوكنو، التي كانت أولى وجهاتها في السوق الهندي، ومنذ ذلك الحين، عملت على توسيع شبكة وجهاتها لتشمل مدناً رئيسية وأخرى لم تكن سابقاً مرتبطة برحلات مباشرة مع الإمارات.

كانت "فلاي دبي" أول ناقلة إماراتية تُطلق رحلات منتظمة إلى كل من لوكنو وكالكوتا، ما أسهم في تسهيل حركة السفر والسياحة والتجارة بين البلدين، وربط هذه الوجهات مباشرة بدبي للمرة الأولى.