الدولار يقفز إلى مستوى جديد أمام الجنيه المصري.. والبورصة تعاني

سجل الجنيه المصري تراجعاً قياسياً أمام الدولار الأمريكي، الأحد، ليفقد أكثر من 60 قرشاً ويصل إلى 51.3 جنيه لكل دولار، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، وهو أدنى مستوى للعملة على الإطلاق.

وكان سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي يوم الخميس 3 أبريل الجاري عند 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع.

ورجح مراقبون أن تكون ارتفاعات الدولار ناتجة عن زيادة في الطلب على العملة الأمريكية مع إقدام مستثمرين أجانب في سوق المال المصرية على تسييل محافظهم لتغطية مراكزهم في الأسواق الخارجية بعد التراجعات التي منيت بها الأسواق العالمية نتيجة الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 4% خلال أول عشر دقائق من الجلسة، قبل أن يقلصها إلى 2.3% خلال التداولات، فيما فقدت الأسهم 55 مليار جنيه من قيمتها بعد أن قلصتها من 88 مليار جنيه بأول عشر دقائق من تداولات اليوم.

هذا وأوقفت إدارة البورصة التداول على 11 سهماً بعد تراجعها بأكثر من 5%.