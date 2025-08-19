«المركزي السوري» يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذّر مصرف سوريا المركزي من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أية عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية.

وأوضح المركزي السوري، في بيان، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة نشاطات غير رسمية لتداول هذه العملات التي تتكون من أكواد رقمية افتراضية، يتم تخزينها وتداولها إلكترونياً عبر الإنترنت دون أي إشراف أو ترخيص رسمي.

وأشار المركزي إلى أن التعامل بهذه العملات يحمل مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين لملاحقات قانونية، ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً مستحيلاً، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».

ولفت «المركزي» إلى انتشار عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، في استغلال لضعف الوعي بكيفية التعامل مع العملات الرقمية لدى بعض المستخدمين.

وقال المركزي السوري، إن العملات الرقمية تتسم بتقلبات سعرية كبيرة قد تؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين خلال فترات زمنية قصيرة، وخصوصاً في ظل أوضاع السوق غير المستقرة.

وانطلاقاً من مسؤوليته في حماية النظام المالي السوري والمحافظة على أموال المواطنين، دعا المركزي إلى عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن أي تعامل في هذا المجال يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية 10 آلاف ليرة سورية، عن السعر الذي سجلته الاثنين، وهو مليون و40 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة، أمس، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و30 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و10 آلاف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 885 ألف ليرة سورية مبيعاً، و865 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.