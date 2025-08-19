ارتفاع التضخم في المغرب خلال يوليو

ارتفع معدل التضخم في المغرب خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.5%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليو 2025، أن هذا الارتفاع ناتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9%، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.2%.

وقالت المندوبية إن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض قدره 2.9% بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 3.4% بالنسبة للمطاعم والفنادق.

ومقارنة بشهر يونيو الماضي تراجع معدل التضخم خلال يوليو 2025 بنسبة 0.1%، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أسعار المواد الغذائية بـ0.5%، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ0.2%.

وانخفض مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو 2025، وارتفاعاً بـ0.9% مقارنة بشهر يوليو 2024.

وسجلت المواد الغذائية تراجعات ملحوظة في بعض فئاتها، منها: الخضراوات (-4.7%)، الفواكه (-0.9%)، الزيوت والدهنيات (-0.5%)، الخبز والحبوب (-0.3%)، واللحوم (-0.1%).

بالمقابل ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 2.7%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، والسمك وفواكه البحر بنسبة 0.4%. كما سجلت المواد غير الغذائية ارتفاعاً في أسعار المحروقات بنسبة 3.5%.