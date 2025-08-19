مصر.. تجديد تعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتجديد تعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، ابتداء من 18 أغسطس 2025 حتى 17 أغسطس 2026.

وحسب ما ينص عليه القانون المصري، فإن تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو ما يعدّ أمراً غير ممكن حالياً لحين انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد.

وقد شغل حسن عبدالله عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 8 سنوات، وكان عضواً بمجلس إدارة البورصة المصرية، وترأس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ.

وامتدت عضوياته لتشمل مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الأفريقية لبورصة لندن (LAAG)، ومجموعة بورصة لندن (LSEG)، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة.