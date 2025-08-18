مصر.. تمديد ولاية القائم بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الرابعة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتمديد ولاية حسن عبد الله كمحافظ بالإنابة للبنك المركزي المصري لمدة عام إضافي اعتباراً من 18 أغسطس 2025، بعدما تولى المنصب للمرة الأولى في 17 أغسطس 2022.

ويبعث هذا التمديد بإشارة إلى المستثمرين الأجانب باستمرارية أدوات الدخل الثابت، في سعي للخروج من أزمة العملة التي تواجهها مصر.

ويتمتع عبد الله، المولود في أغسطس 1960، بخبرة مصرفية ومالية تتجاوز أربعة عقود، إذ شغل العديد من المناصب القيادية وأسهم في قيادة برنامج إصلاح القطاع المصرفي مطلع الألفية الجديدة. بدأ مسيرته المهنية في المصرف العربي الأفريقي الدولي عام 1982، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك.

يحمل عبد الله شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1982، ثم درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها عام 1992. أثرى خبرته بالعمل في فرع البنك بنيويورك عام 1988، حيث أشرف على إدارة محفظة الخزينة واستراتيجيات التحوط، قبل أن يعود إلى القاهرة لاستكمال مشواره القيادي.

شارك عبد الله بفاعلية في برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي انطلق عام 2003، وتولى لاحقاً الإشراف على أول عملية اندماج بنكي في القطاع الخاص المصري عندما استحوذ المصرف العربي الأفريقي الدولي على بنك مصر أمريكا الدولي عام 2005. كما قاد عملية استحواذ البنك على محفظة بنك "سكوشا بنك" الكندي في مصر عام 2015.

وعلى صعيد الحوكمة، خدم عبد الله في مجالس إدارات مؤسسات مالية وعالمية بارزة، بينها معهد التمويل الدولي والبورصة المصرية وشركات مثل أوراسكوم للإنشاءات، تيليكوم مصر، وكوكاكولا، إلى جانب مشاركته في المجال الأكاديمي كعضو هيئة تدريس ومستشار استراتيجي لكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.