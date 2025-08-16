مصر تسجل أعلى فائض أولي بقيمة 629 مليار جنيه

قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت إن مصر سجلت فائضا أوليا قياسيا بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، أي ما يعادل 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر البيان أن هذا يمثل "زيادة قدرها 80 بالمئة مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه".

ونقل البيان عن وزير المالية أن "هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحبا لتحسن كبير فى كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير".

وأوضح البيان أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.