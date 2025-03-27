بعد 18 شهراً من شغور المنصب.. لبنان ينتخب كريم سعيد حاكماً للمصرف المركزي

بعد أكثر من 18 شهراً من شغور منصب حاكم مصرف لبنان، صوّت مجلس الوزراء اللبناني لصالح كريم سعيد لتولي المنصب، بعد حصوله على 17 صوتاً من أصل 24.

ويأتي تعيين سعيد في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية ونقدية معقدة، حيث يُنتظر منه العمل على استعادة الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

من هو كريم سعيد؟

يُعرف كريم سعيد بكونه خبيراً مصرفياً واستثمارياً يتمتع بخبرة واسعة في الإصلاحات الاقتصادية، حيث لعب دوراً رئيسياً في «خطة هارفارد» لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان. كما يشغل منصب مؤسس وشريك إداري في شركة Growthgate Capital، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول البديلة، تستثمر في شركات خاصة عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شغل سعيد عدة مناصب قيادية بارزة، من بينها المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك HSBC الشرق الأوسط (2000 ـ 2006)، حيث قاد عدة صفقات خصخصة كبرى. وهو أيضاً عضو في نقابة المحامين في نيويورك منذ عام 1989، ويمتلك خبرة تنظيمية في القوانين المصرفية في كل من الولايات المتحدة ولبنان.

دور محوري في الإصلاح المالي

لعب سعيد دوراً فاعلاً في صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، حيث عمل مع المشرّعين لضمان إطار قانوني يعزز ثقة المستثمرين ويحمي المصلحة العامة. كما تعاون مع وزارات المالية والمصارف المركزية في دول الخليج والأردن، وأسهم في هيكلة إصدارات الأوراق المالية للكيانات المخصخصة.

ويعزز هذا التعيين الآمال في إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حيث يُنتظر من الحاكم الجديد تنفيذ إصلاحات تعيد الثقة إلى النظام النقدي والمصرفي في لبنان.