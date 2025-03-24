«تومبي» تطلق فندقاً في دبي باستثمارات 375 مليون درهم



أبرمت فنادق تومبي، لصاحبها رجل الأعمال علي تومبي، شراكة مع العلامة التجارية تابيستري كولكشن باي هيلتون لافتتاح فندقها الرئيسي في دبي، تحت اسم تومبي ويست بالم بيتش، حيث تزيد استثمارات الفندق على 375 مليون درهم، ومن المتوقع أن يرتقي بفنّ الضيافة الفاخرة إلى أعلى المستويات، إذ يجمع تجارب العافية مع الاستدامة والفخامة الفائقة في موقعٍ آسر على الواجهة البحرية.

يقع الفندق على شاطئ ويست بالم بيتش، ويضمّ 171 غرفة وجناحاً بتصميم أنيق مع إطلالات بانورامية على عين دبي، وأفق دبي مارينا والخليج العربي.

ويلبي الفندق احتياجات مُختلف الضيوف، بدءاً من المسافرين الذين ينشدون اختبار إقامة راقية، وصولاً إلى الزوّار المهتمين بتجارب الصحة والعافية والعائلات التي تبحث عن ملاذ هادئ لقضاء عطلتها.

وبفضل موقعه المتميّز، يحرص الفندق على تقديم تجارب إقامة أصيلة لضيوفه، حيث يستطيعون الوصول بسهولة منه إلى أبرز المعالم السياحية في المنطقة مثل النخيل مول، وممشى بالم ويست بيتش ومدينة أكوافنتشر المائية التي توفّر تجارب شيّقة، كما يمكن للضيوف التنقل بسهولة بين دبي مارينا الأيقونية وجزيرة بلوووترز، والاستمتاع بأجوائهما الساحرة. يمتدّ هذا الفندق الشاطئي على مسافة 1.6 كيلومتر، ويُعدّ وجهة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بتجارب ترفيهية رائعة، حيث يوفّر مساحات مناسبة للحيوانات الأليفة إلى جانب تجارب متنوّعة للزوّار من مختلف الأعمار.

وانضمّ فندق تومبي ويست بالم بيتش إلى مجموعة تابيستري كولكشن باي هيلتون، وهي مجموعة من الفنادق المستقلّة التي يتميّز كل منها بطابع حيوي في وجهات رائعة تستحق الاستكشاف.

وتعكس الشراكة مع هيلتون طموح فنادق تومبي في إرساء معايير جديدة في عالم الضيافة، من خلال تطوير فنادق تجمع بين التصميم الجريء والأنيق والخبرة العالمية المتميزة.

وقال علي تومبي: «تُعتبر فنادق تومبي أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ إنها ملاذٌ يمنحك فرصة لتجديد الطاقة واكتشاف الذات. ومع افتتاح أحدث فنادقنا، نسعى إلى إرساء معايير جديدة لتجربة الضيوف من خلال تقديم مزيج متناغم يجمع بين تجارب الطعام والعافية والاستدامة».