2.2 تريليون دولار أصولاً مدارة في دول «التعاون»

كشف تقرير إدارة الأصول العالمية الصادر عن مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب»، أن قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بنسبة 9% خلال عام 2024، لتصل قيمة الأصول المدارة إلى 2.2 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق.

وأشارت النسخة الثالثة والعشرون من التقرير الذي حمل عنوان «من التعافي إلى إعادة الابتكار»، أن قطاع صناديق الاستثمار الموجهة للأفراد (التجزئة)، سجل نمواً لافتاً، بقيادة كل من الإمارات والسعودية.

وأكد لوكاس راي، المدير التنفيذي والشريك ورئيس قطاع المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)»، أن «الريادة خلال العقد المقبل ستكون من نصيب الجهات التي تعيد رسم ملامح المستقبل ولا تكتفي بمواجهة التحديات؛ إذ إن تحقيق معدل نمو بنسبة 9% في قيمة الأصول المُدارة لعام 2024 يعكس المكانة الرائدة للمنطقة كونها مركزاً رئيسياً لرؤوس الأموال المؤسسية والتجزئة.

ومع تصدر الإمارات والسعودية لمشهد النمو الإقليمي، فإن التنويع الاستراتيجي للاستثمارات وهيمنة الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، يشيران إلى قدرة مديري الأصول المحليين على منافسة كبرى المؤسسات العالمية مستقبلاً.

كما تشكل التقلبات الأخيرة في الأسواق فرصة حقيقية للتغيير، إذ تسهم في تحفيز مديري الأصول على الانتقال من مرحلة التعافي إلى الابتكار، وذلك عبر وضع تصورات جديدة لأساليب تقديم القيمة، وتعزيز التعاملات مع العملاء، وتحسين نماذج إدارة الأعمال».