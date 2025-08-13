اقتصاد المغرب.. ارتفاع إيرادات الجمارك إلى 54.7 مليار درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت عند نهاية يوليو 2025، أكثر من 54.79 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 58 مليون درهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 9.19 مليارات درهم بزيادة قدرها 1.1 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 34.27 مليار درهم بنمو قدره 4.5 في المائة.

وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 11,31 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 39 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 54.84 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية يوليوز 2024.