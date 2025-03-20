25 % من الشركات الخليجية تعتزم ضخ استثمارات في الذكاء الاصطناعي 2025

كشف أحدث تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، عن أن «واحدة من بين كل ثلاث شركات عالمياً تخطط لاستثمار نحو 25 مليون دولار في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، وتعتزم 25% من الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ضخ استثمارات مماثلة في المجال نفسه خلال 2025».

وأظهر أحدث استبيان لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، ويطلق عليه، (رادار الذكاء الاصطناعي العالمي)، أن الذكاء الاصطناعي لا يزال أولوية قصوى لقيادات الأعمال حول العالم خلال عام 2025، مع وجود تركيز قوي على تحقيق نتائج ملموسة من مبادرات الذكاء الاصطناعي، إذ يسلط الاستبيان، الذي شارك فيه 1803 من كبار المديرين التنفيذيين في 19 سوقاً حول العالم يمثلون 12 قطاعاً اقتصادياً، الضوء على حالة التفاؤل واسعة النطاق بشأن الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والتحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق قيمته الكاملة.

وتعتزم 81% من شركات دول مجلس التعاون الخليجي زيادة استثماراتها في مجال التكنولوجيا خلال عام 2025، حيث تصنف 72% من هذه الشركات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات استراتيجية.

وعلى مستوى الدول، يصنف 88% من المديرين التنفيذيين في قطر، و72% منهم في الإمارات، و69% منهم السعودية الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات استراتيجية، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 73%.

ويتوقع 66% من المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية.