6.3 مليارات جنيه إيرادات بلتون القابضة بنمو 115 % خلال النصف الأول

القاهرة -البيان

أعلنت شركة بلتون القابضة، عن نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من العام المالي 2025، حيث نجحت الشركة في تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 6.3 مليارات جنيه، بنمو سنوي 115 %. كما حققت الشركة صافي ربح 1.3 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع سنوي 60 %، بينما ارتفع إجمالي المحفظة الائتمانية غير المصرفية للمجموعة إلى 34.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 109 %.

وبلغ إجمالي المحفظة 34.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 109 %، مدفوعًاً بارتفاع الحصص السوقية عبر كافة الشركات التابعة للمنصة التمويل غير المصرفي وارتفاع محفظة الإقراض بالهامش بنشاط الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي بلغ 319%..

وأوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن نتائج الأعمال للنصف الأول من العام تعكس تفاني وكفاءة فريق العمل وقدرتهم على تنفيذ استراتيجية النمو المتبعة على مستوى المجموعة، مما ساهم في مضاعفة الإيرادات التشغيلية وارتفاع ملحوظ في صافي الربح خلال النصف الأول. ويأتي هذا الأداء المتميز بفضل التكامل بين منصتي بنك الاستثمار والخدمات المالية الغير مصرفية، وقوة المركز المالي للمجموعة والتوجه الاستراتيجي المرتكز على التوسع الجغرافي وتنويع باقة الخدمات الرقمية.

وأكدت خورشيد على مواصلة استراتيجية التوسع مع العمل بالتوازي على تسريع وتيرة النمو وتحقيق القيمة المستدامة لمساهمي الشركة.

وأظهرت بيانات الشركة أنها حققت إيرادات تشغيلية من منصة بنك الاستثمار بقيمة 1.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 137%، وذلك بفضل زيادة الخدمات الاستشارية المقدمة والتوسع بأنشطة الوساطة في الأوراق المالية.

كما حقق نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب إيرادات بقيمة 582 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي 597%. ويرجع هذا الأداء القوي إلى تنفيذ العديد من الصفقات المتنوعة سواء صفقات رأس المال أو أسواق الدين والخدمات الاستشارية المتنوعة.

وسجلت إيرادات الوساطة في الأوراق المالية بقيمة 474 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي بلغ 41%. ويأتي ذلك بفضل ارتفاع العمولات والتوسع بقاعدة العملاء.

استمرت إدارة صناديق الاستثمار في ترسيخ مكانتها كأكبر مدير مستقل للأصول في السوق المصري، بإجمالي أصول مدارة بقيمة 27.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.

كما حققت منصة الخدمات المالية غير المصرفية إيرادات تشغيلية بقيمة 5.0 مليار جنيه، بارتفاع سنوي 111%. ويعكس الأداء المتميز للمنصة نمو الأنشطة بكافة الشركات التابعة.

وحققت الشركة إيرادات من التأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 2.4 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع سنوي 107%. وحققت محفظة التمويل نمو سنوي بنسبة 78% لتبلغ 14.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.

وحققت الشركة إيرادات من التمويل العقاري بقيمة 955 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 106%. واختتمت الشركة النصف الأول من العام بمحفظة تمويلية بلغت 7.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 121%.

وسجلت الشركة إيرادات من تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 212 مليون جنيه، ومحفظة تمويلية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، علماً بأن الشركة أطلقت نشاطها في الربع الثالث من العام الماضي.

حققت إيرادات من كاش للتمويل متناهي الصغر بقيمة 400 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 181%. كما سجلت المحفظة التمويلية نموًا سنويًا بنسبة 227% لتسجل 1.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.

ونجحت الشركة في تنفيذ ست صفقات متنوعة في النصف الأول من العام، لتستمر في أدائها المتميز الذي نتج عنه نمو القيمة السوقية لمحفظة استثماراتها بنسبة 220% منذ بداية نشاط الشركة.