211 مليار جنيه مبيعات عقارية لـ "طلعت مصطفى المصرية" في النصف الأول

القاهرة - رويترز



قالت شركة طلعت مصطفى المصرية الاثنين إنها حققت مبيعات عقارية قياسية بقيمة 211 مليار جنيه في النصف الأول من 2025 مقارنة بحوالي 133 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 59 %.



وأوضحت الشركة في بيان أن هذا هو أعلى مستوى مبيعات نصف سنوي في تاريخها، رغم عدم إطلاق أي مشروعات عقارية جديدة خلال هذه الفترة.



وسجلت الإيرادات الإجمالية للمجموعة نحو 24.39 مليار جنيه، مقابل 17.02 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024 بنمو 43 %.



وارتفع صافي الربح المجمع بعد الضرائب إلى نحو 8.1 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه محققا زيادة نسبتها 69 %.