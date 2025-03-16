السعودية.. التضخم السنوي يرتفع 2% في فبراير

أظهرت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأحد ارتفاع التضخم السنوي في المملكة اثنين بالمئة في فبراير دون تغيير عن معدل التضخم السنوي المسجل في يناير.

وعزت الهيئة في تقرير لها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 7.1 بالمئة، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات واحدا بالمئة، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9 بالمئة. وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.5 بالمئة.

وتراوح معدل التضخم السنوي في المملكة على مدى معظم العام المنصرم بين 1.5 بالمئة إلى اثنين بالمئة مدفوعا بالأساس بأسعار إيجارات السكن.

وصعد مؤشر أسعار المستهلك 0.2 بالمئة في فبراير على أساس شهري.

ولا تزال معدلات التضخم في المملكة منخفضة نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم السنوي في السعودية عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.