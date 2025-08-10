مصر.. انخفاض التضخم -0.6% في يوليو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، انخفاض معدل التضخم الشهري خلال يوليو مسجلاً -0.6% .

وقال الجهاز، في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم البلاد بلغ الشهر الماضي 5ر256 نقطة مسجلاً بذلك انحفاضاً قدره -0.6% عن شهر يونيو.

وأرجع الجهاز هذا إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن -9ر4% ، ومجموعة الفاكهة بنسبة -0ر11 % ومجموعة الخضروات بنسبة -0ر7 % ، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة -5ر0 % .

وأشار إلى ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4ر0 % ، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2ر0 % و مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2ر0 % , والزيوت والدهون بنسبة 1ر0 % .

وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال الشهر الماضي 1ر13 % مقابل 4ر14 % للشهر قبل الماضي.