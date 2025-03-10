قفزة في أرباح "مجموعة الصناعات الكويتية" في 2024

أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اليوم الاثنين تحقيق أرباح صافية سنوية قدرها 58.956 مليون دينار (191.35 مليون دولار) في 2024، مقارنة بتسجيل أرباح بلغت 24.876 مليون دينار في 2023 بزيادة نسبتها 137 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع مجمل الربح وارتفاع الربح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وارتفاع الحصة في نتائج شركات زميلة.

وأوضح البيان أن الشركة حققت ربحا صافيا قدره 19.558 مليون دينار في الربع الرابع من 2024 مقارنة مع 8.137 مليون دينار قبل عام.