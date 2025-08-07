أرباح أرامكو للربع الثاني دون التوقعات

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت تراجعاً في الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وجاءت دون متوسط توقعات المحللين، في ظل انخفاض أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً.

بلغ صافي الربح في هذا الربع 22.67 مليار دولار (ما يعادل 85.02 مليار ريال سعودي)، مقارنة بـ 29.07 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض نسبته 22%. وجاءت هذه النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 23.7 مليار دولار، ما اعتُبر أداءً دون المتوقع، وفق ما أكدته وكالة «رويترز».

وسجلت الشركة ربحا معدّلاً قدره 24.54 مليار دولار (حوالي 92 مليار ريال)، بعد استبعاد البنود غير المتكررة. في حين انخفضت الإيرادات إلى 108.6 مليار دولار مقارنة بنحو 125.5 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار بيع النفط الخام ومنتجات التكرير والبتروكيماويات.

أما التدفق النقدي الحر فقد تراجع إلى 15.2 مليار دولار، بانخفاض بنحو 20% عن العام السابق، وهو ما انعكس على قدرة الشركة في تمويل الإنفاق الرأسمالي وتوزيعات الأرباح. كما ارتفعت الديون إلى 92.9 مليار دولار، مما رفع نسبة المديونية إلى 6.5%مقارنة بـ 3.9% في نهاية عام 2024.

رغم هذا التراجع، أعلنت أرامكو أنها ستواصل سياستها في توزيع الأرباح، إذ أقرت توزيعات فصلية بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليار دولار، منها 21.1 مليار دولار كأرباح أساسية، و200 مليون دولار كعائد مرتبط بالأداء. ويُتوقع أن يبلغ إجمالي التوزيعات السنوية لعام 2025 نحو 85.4 مليار دولار، بانخفاض واضح عن توزيعات العام الماضي التي تجاوزت 124 مليار دولار.