1.7 % معدل التضخم الخليجي العام بنهاية شهر أكتوبر 2024

ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر 2024م بما نسبته 1.7% مقارنة مع المعدل المسجل خلال نفس الشهر من العام السابق، وفق ما أظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.

وعزا مركز الإحصاء الخليجي، هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4%، ومجموعة السلع والخدمات 3%، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7%، ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4%، ومجموعة التعليم 1.2%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8%.

في المقابل، سجلت بعض المجموعات انخفاضا في الأسعار، وعلى رأسها النقل بنسبة 3.6%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9%، والتبغ بنسبة 1.1%، والاتصالات بنسبة 0.9%، والملابس والأحذية 0.4%، في حين استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.

وفي سياق المقارنة الدولية، أظهرت البيانات أن معدل التضخم الخليجي العام جاء أقل من نظيره في الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 2.3%، كما جاء منخفضا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بنسبة 4.8%، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4%، ثم المملكة المتحدة 3.2%، والولايات المتحدة بنسبة 2.6%، واليابان 2.3%، وألمانيا بنسبة 2.0%، وكوريا الجنوبية 1.3%، وفرنسا بنسبة 1.2%، وإيطاليا بنسبة 0.9%، والصين بنسبة 0.3%.