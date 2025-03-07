لأول مرة في 3 أشهر.. السعودية تخفض سعر بيع الخام لآسيا

خفضت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، أسعار البيع الرسمية للمشترين في آسيا لشهر أبريل للمرة الأولى في ثلاثة أشهر وبما يتوافق مع التوقعات بعد أن وافقت أوبك+ على زيادة الإمدادات تدريجيا بداية من الشهر ذاته.

وأظهر بيان لقائمة الأسعار من شركة النفط السعودية أرامكو أنها خفضت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف 40 سنتا إلى 3.50 دولارات للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي القياسي.

وبلغ سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الشهر الماضي أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 3.90 دولارات فوق متوسط ​​عمان/دبي بعد تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الروسي مما أدلى إلى اضطراب التجارة العالمية وتسببت في ارتفاع أسعار النفط والشحن.

كما خفضت أرامكو أسعار درجات الخام الأخرى التي تبيعها لآسيا.

وجاء خفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا متوافقا مع توقعات في استطلاع لرويترز بانخفاض يتراوح بين 20 إلى 65 سنتا.

وفي وقت سابق من الأسبوع قررت مجموعة أوبك+ التي تنتج ما يقرب من نصف إمدادات النفط العالمية المضي في زيادة إنتاج الخام المقررة في أبريل بنحو 138 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة الأولى للمجموعة منذ 2022.

وفي الوقت نفسه انتعشت إمدادات النفط الروسية والإيرانية إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، في مارس.