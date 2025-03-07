اكتشاف حقول غاز في الإسكندرية

أعلنت بي.بي نجاح عمليات الحفر في بئر الاستكشاف الفيوم - 5 بمنطقة شمال الإسكندرية غرب البحر المتوسط في مصر، والتي بدأت في 14 فبراير لتكون آخر الآبار ضمن حملة حفر ضمت أربع آبار في مشروع غرب دلتا النيل.

وقالت الشركة في بيان إن عمليات الحفر «أسفرت عن اكتشاف أربعة خزانات غازية محتملة من العصر الميسيني على عمق يقارب 2860 متراً، بإجمالي سماكة رملية تبلغ 50 متراً».

وأضافت الشركة، «من المتوقع ربط هذا الاكتشاف بالتسهيلات البرية القائمة التابعة لمشروع غرب دلتا النيل التي تشغلها بي.بي»، مشيرة إلى أن هذا هو ثاني اكتشافاتها في المنطقة بعد بئر الغاز الكينج - 2 في منطقة امتياز شمال كينج مريوط البحرية.

وقالت إن مشروع غرب دلتا النيل يضم حقول غاز عدة تقع قبالة سواحل مصر الشمالية ضمن امتيازات شمال الإسكندرية ومنطقة المياه العميقة بغرب البحر المتوسط.