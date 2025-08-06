العراق تستأنف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب «جيهان» التركي سيُستأنف اليوم لأربعاء أو غداً الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير قوله إن اتفاقاً أُبرم مع حكومة إقليم كردستان يقضي باستئناف تصدير النفط الخام عبر خط أنبوب "جيهان" التركي، بعد أشهر من التوقف.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي من كركوك، أن عملية التصدير ستنطلق خلال يوم أو يومين، بعد إكمال عملية تجميع الكميات المطلوبة في الخزانات، مبيناً أن عملية الضخ كان يُفترض أن تبدأ اليوم، لكن الأمور الفنية المتعلقة بالخزين تتطلب بعض الوقت.

وافتتح الوزير عدداً من مشاريع تطوير وتأهيل محطات النفط في محافظة كركوك. وقال إنه تم افتتاح عدد من مشاريع تطوير وتأهيل محطات النفط في محافظة كركوك، مشيراً إلى أن «اليوم أو غداً سنستأنف تصدير النفط عبر "جيهان" التركي، إذ سنصدر 80 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى بعد الاتفاق مع الإقليم.

وتابع: تمكنَّا من زيادة الإنتاج في محطة النفط الرطب بمقدار 25 ألفاً و600 برميل يومياً»، مؤكداً أن «90 ألف برميل يومياً هي ما وصل إليه مجمل طاقة محطة النفط الرطب شمالي كركوك.

لكن وكالة "رويترز" نقلت عن أربعة مصادر مطلعة في قطاع النفط، قولها بعد تصريحات الوزير، إنه لا توجد أي مؤشرات على استئناف وشيك لصادرات النفط العراقية عبر خط أنابيب "جيهان".

وخط أنابيب نقل النفط بين كركوك وجيهان متوقف منذ 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن على تركيا أن تدفع 1.5 مليار دولار تعويضاً عن الأضرار التي نجمت عن الصادرات غير المصرح بها من عام 2014 إلى عام 2018.

وطعنت تركيا بالحكم.وينقل خط الأنابيب نحو 450 ألف برميل من النفط العراقي يوميا بما في ذلك 370 ألف برميل يومياً من إنتاج حكومة إقليم كردستان العراق.وقالت بغداد إن «سومو» هي الجهة الوحيدة المصرح لها بإدارة صادرات النفط عبر الميناء التركي.