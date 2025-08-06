سوريا تكشف عن مشاريع استثمارية بـ 14 مليار دولار بدعم خليجي متنامٍ

أعلنت هيئة الاستثمار السورية اليوم عن إطلاق 12 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من ممثلي الشركات الدولية المشاركة.

وشهدت المراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع مجموعة من الشركاء العالميين، في خطوة وُصفت بأنها إعلان واضح لانفتاح سوريا على الاستثمار وبداية مرحلة جديدة من النهوض الاقتصادي.

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي في كلمته الافتتاحية: «اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء».

تفاصيل الصفقات

وشملت الاتفاقيات صفقة قيمتها أربع مليارات دولار لبناء مطار جديد في دمشق مع شركة أورباكون القابضة القطرية وصفقة بملياري دولار لإنشاء مترو أنفاق في العاصمة السورية مع المؤسسة الوطنية للاستثمار الإماراتية.

ومن بين المشروعات الرئيسية الأخرى مشروع أبراج دمشق بقيمة ملياري دولار، الذي وقّع مع شركة يوباكو في إيطاليا.

وكانت سوريا وقعت في يوليو اتفاقات استثمارية قيمتها 6.4 مليار دولار مع السعودية في إطار سعيها لإعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي القول اليوم "من أبرز هذه المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ أربع مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار".

وأضاف أن المشاريع "ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية".