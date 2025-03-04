أرامكو تتوقع انخفاضاً حاداً في توزيعات أرباح 2025 مع تراجع أرباح 2024

أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة الثلاثاء أن أرباحها الصافية انخفضت بنسبة 12.39 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني توالياً بعد تحقيقها أرباحاً قياسية في 2022، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة.

وأعلنت أرامكو تراجع صافي أرباحها في 2024 إلى 398.42 مليار ريال (106.25 مليارات دولار) من 454.76 مليار ريال (121.27 مليار دولار) في 2023، بهبوط 12.39 بالمئة.

وعزت الشركة في بيان للبورصة تراجع صافي الربح إلى «تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض ضرائب الدخل والزكاة».

وقالت شركة أرامكو السعودية، إنها تتوقع الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 320.4 مليار ريال (85.4 مليار دولار) في عام 2025، وهو انخفاض بنحو 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، إذ واجهت الشركة انخفاضاً في المبيعات وارتفاعاً بالتكاليف.

ودفعت أرامكو توزيعات أرباح بنحو 124.25 مليار دولار في 2024، و97.78 مليار دولار في 2023.

وتضمنت توزيعات أرباح أرامكو لعام 2024 نحو 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، وهي آلية بدأ تطبيقها في عام 2023 بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية التي يتم دفعها بغض النظر عن النتائج.

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 200 مليون دولار سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025، وهو انخفاض حاد مقارنة مع نحو 10.8 مليارات دولار تم الإعلان عنها لكل ربع من عام 2024.

الحرب وأسعار النفط

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر: «يؤكد صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة مرونة أرامكو السعودية الاستثنائية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، تكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع لمساهمينا وعملائنا».

وتعد أرباح 2024 بعيدة كثيراً عن الأرباح القياسية المسجلة في 2022 التي بلغت 161.1 مليار دولار وهو مستوى قياسي نجم حسب الشركة عما سببته الحرب في أوكرانيا من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط بلغت عند ذروتها أكثر من 130 دولاراً للبرميل.

لكن أسعار النفط تراجعت في 2023 ثم في 2024 إلى قرابة 75 دولاراً للبرميل، فانخفض على الإثر صافي أرباح أرامكو في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، و14.5 بالمئة في الربع الأول و3.4 بالمئة في الربع الثاني.

ويبلغ إنتاج السعودية حالياً ما يقارب تسعة ملايين برميل يومياً، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً.

ويعكس الرقم المنخفض نسبياً سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في أكتوبر 2022، ما ترك أثراً واضحاً على الأرباح.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في أبريل 2023 خفضاً مقداره 500 ألف برميل يومياً في إطار تحرك مشترك مع تحالف «أوبك بلاس»، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسها روسيا، لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يومياً.

وفي يونيو 2023، أعلنت الرياض خفضاً طوعياً إضافياً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً.

وفي ديسمبر الفائت، اتفقت بلدان عدة منضوية في تحالف أوبك بلاس، بينها السعودية وروسيا، على تمديد خفض الإمدادات لثلاثة أشهر حتى مارس 2025.

كذلك، أعلنت حينها ثماني دول من أعضاء أوبك بلاس أنها ستبدأ في التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل، بمعدل 120 ألف برميل يومياً كل شهر لمدة 18 شهراً.