لأول مرة في تاريخه الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يتجاوز 49 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى نحو 49.036 مليار دولار، مقابل نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 336 مليون دولار، ليتجاوز مستوى 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.

ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وأعلن البنك المركزي خلال الشهر الماضي، عن زيادة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو 2025 ليصل إلى 48.7 مليار دولار، مقابل ن نحو 48.526 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بنمو قدره 174 مليون دولار.

وكشف البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن صعود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي “البنك المركزي والبنوك التجارية” بنحو 231 مليون دولار ليصل إلى 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 14.71 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وأوضح المركزي، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بنمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 1.1%، الذي سجل أعلى مستوى له منذ 4 سنوات بقيمة 4.88 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو الماضي.

وصعد فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 2.1% إلى 10.1 مليار دولار بما يوازي 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 9.88 مليار دولار بما يعادل 492.332 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له.