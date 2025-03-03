مصر.. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في يناير

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البلاد قفز 2.74 مليار دولار في يناير، بدعم فيما يبدو من بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

ووفقاً لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليارات دولار من 5.96 مليارات دولار في نهاية ديسمبر. وجاءت الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع في أواخر العام الماضي.

واستكملت مصر بيع سندات دولية بملياري دولار في 29 يناير، في أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.

ويتضمن صافي الأصول الأجنبية صافي تلك الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية.