تراجع معدلات البطالة فى المغرب بنسبة 12.8%

تراجع معدل البطالة في المغرب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليسجل 12.8%، وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة حول سوق العمل، إن "معدل البطالة انخفض بـ 0.3 نقطة، ما بين الربع الثاني من 2024 والربع نفسه من 2025، ليتراجع من 13.1% إلى 12.8%، كما تراجع معدل البطالة من 16.7% إلى 16.4% بالوسط الحضري، ومن 6.7% إلى 6.2% بالوسط القروي".

وتراجع حجم العاطلين بـ 38 ألف شخص ما بين الربع الثاني من 2024 والربع نفسه من 2025، لينخفض من 1.633 مليون إلى 1.59 مليون عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضًا بـ 2%، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

وأوضحت المندوبية، أن ذلك يأتي نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 33 ألف شخص بالوسط القروي وبـ 5 آلاف شخص بالوسط الحضري.

وأضافت أن معدل البطالة سجل ارتفاعًا بـ 2.2 نقطة في صفوف النساء، منتقلًا من 17.7% إلى 19.9%، وانخفاضا بـ 0.9 نقطة في صفوف الرجال، من 11.7% إلى 10.8%.

وسجل معدل البطالة ارتفاعًا بـ 0.5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 عامًا، منتقلًا من 21.4% إلى 21.9%، في حين تراجع لدى الفئات العمرية الأخرى.