"سابك" السعودية تخسر 4 مليارات ريال خلال الربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأحد، تسجيل صافي خسارة قدره 07ر4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025.

وقالت "سابك " ، في بيان لها على موقع سوق الاسهم السعودية "تداول" اليوم ، إن سبب الخسارة خلال هذا الربع مقارنة بصافي ربح 18ر2 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على أداء الشركة خلال هذه الفترة.

ومن أبرز هذه العوامل تسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 78ر3 مليارات ريال، نتيجة لإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الشركة لمراجعة محفظة الأعمال بهدف خفض التكاليف وتحسين ربحية الشركة.

كما سجلت الشركة تراجعا في الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 02ر1 مليار ريال، متأثرة بانخفاض في قيمة بعض الأصول المالية في أوروبا.

كما ارتفعت تكاليف المشتقات المالية لحقوق الملكية بمبلغ 517 مليون ريال، نتيجة لعملية إعادة التقييم التي أجرتها الشركة.