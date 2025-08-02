وزير الطاقة التركي: اكتمال البنية التحتية لتزويد سوريا بالغاز الطبيعى

ذكر وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مراسم أقيمت في مقاطعة كيليس بجنوب شرق البلاد بمناسبة بدء تدفق الغاز إن البنية التحتية التي يمكن أن توفر ما يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا من الغاز إلى سوريا، اكتملت.

وسيغذي الغاز الأذربيجاني محطات الطاقة في سوريا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

يشار إلى أن تركيا تتطلع إلى إمدادات الطاقة إلى سوريا وتوقع المزيد من صفقات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.

وكان بيرقدار قد أكد يوم الأربعاء الماضي أن تركيا ستبدأ في تزويد سوريا بالغاز من أذربيجان لمساعدة البلاد في توليد الكهرباء.

وأصبحت تركيا، داعما قويا للحكومة السورية الجديدة، وهي تساعدها في تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار البلاد.

وذكر بيرقدار أن إمداد سوريا بستة ملايين متر مكعب من الغاز من المتوقع أن يساعدها في توليد نحو 1200 ميجاوات من الكهرباء. وأفاد الوزير بأن قطر تساهم في تمويل المشروع.