12 تريليون جنيه الودائع المصرفية في مصر بارتفاع 26.9 %



ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في مصر بنسبة 26.9 % خلال العام المالي 2023 / 2024، مسجلة نحو 11.99 تريليون جنيه، حيث استحوذ القطاع العائلي على 58.6 % من إجمالي تلك الودائع.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نمت أرصدة الائتمان المصرفي خلال العام المالي الماضي بنسبة 50.2 % لتصل إلى 7.2 تريليونات جنيه.

وأوضح الجهاز أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص شكّل 30.7 % من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي، بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على 42.7 %.

كما بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري 4.7 تريليونات جنيه خلال العام المالي السابق، مسجلاً زيادة بنسبة 2.8 %.