«العربية للإنماء الزراعي» تبحث الأمن الغذائي العربي في «جلفود»

استعرضت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي خلال مشاركتها في «جلفود» آليات تعزيز التجارة البينية والأمن الغذائي العربي.

وشارك الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة في جلسة «FOOD 500»، استعرض خلالها رؤية الهيئة لتعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية، وتناول واقع التجارة البينية للسلع الزراعية والغذائية، مشيراً إلى أن الفجوة الغذائية في المنطقة العربية تقدر بنحو 47 مليار دولار.

وأوضح أن رؤية الهيئة ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تحسين الإنتاج الزراعي، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر لصغار المزارعين، وإنشاء منصة رقمية للمنتجات الزراعية لتعزيز التجارة الإلكترونية في قطاع الغذاء. كما قدم تعريفاً مفصلاً عن أهداف الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والتي تسعى إلى توفير المواد الغذائية عبر الاستثمار في التنمية الزراعية وتعزيز التعاون الإقليمي.

وأكد الدكتور عبيد الزعابي، أهمية توحيد الجهود الإقليمية لضمان مستقبل مستدام وآمن غذائياً للدول العربية، مشيراً إلى أن التعاون المشترك هو السبيل لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

يُذكر أن «جلفود 2025» شهد مشاركة واسعة من الجهات المحلية والعالمية، حيث تم عرض أحدث الابتكارات الرقمية والمبادرات النوعية الهادفة إلى تسهيل تجارة الأغذية وضمان أعلى معايير سلامة الغذاء في المنطقة.