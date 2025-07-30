سوريا تكشف موعد وصول غاز أذربيجان إلى حلب





أكد وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير أن سوريا ستبدأ اعتباراً من الثاني من أغسطس المقبل استقبال 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب عبر الأراضي التركية، ما يؤدي إلى توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سوريا.

وأوضح الوزير السوري في تصريح لوكالة سانا الرسمية أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتابع تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لتأمين احتياجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبه، أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده ستبدأ تصدير الكهرباء إلى سوريا بقدرة 900 ميغاواط بعد إتمام الإجراءات الفنية اللازمة، لتغطية احتياجات نحو 1.6 مليون منزل.

وأكد بيرقدار أن تصدير الغاز الطبيعي سيجري عبر ولاية كلّس قادماً من أذربيجاني يوم السبت القاد كموعد لبدء التوريد، وأشار إلى أن العمليات الفنية والإدارية مستمرة لاستكمال الترتيبات المطلوبة.

في 25 يونيو وافق البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لدعم إصلاح البنية التحتية للكهرباء وتطوير قطاع الطاقة في سوريا.

ويشير البنك إلى أن الضوء الليلي المنبعث من المناطق السكنية يُعد مؤشراً على النشاط الاقتصادي، وقد انخفض هذا المؤشر في سوريا بنسبة 83 في المئة بين عامي 2010 و2024.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء البلاد، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر، في أعقاب حرب استمرّت 14 عاما.

وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا.

في مايو، أعلن البلدان التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تمد تركيا جارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي يربط كلّس التركية بحلب، بطاقة تدفق قدرها ستة ملايين متر مكعب يوميا.

وفي الـ12 من الشهر الجاري وقعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط.