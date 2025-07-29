تراجع أسعار الإنتاج الصناعي في المغرب خلال يونيو

تراجع الرقم القياسي لأسعار الإنتاج بقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" في المغرب بنسبة 0.1% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة مع شهر مايو الماضي، وفقًا لبيانات "المندوبية السامية للتخطيط".



وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول الرقم القياسي لأسعار الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يونيو 2025، أن هذا الانخفاض جاء بدعم من تراجع الأسعار بنسبة 0.4% بقطاع الصناعات الغذائية، وبنسبة 0.8% بقطاع صناعة الآلات والتجهيزات، مقابل ارتفاع الأسعار بنسبة 0.9% بصناعة الملابس وبنسبة 0.2% بقطاع التعدين.

في المقابل استقر الرقم القياسي لأسعار الإنتاج بقطاعات الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، خلال شهر يونيو 2025، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

ومنذ أيام، قال مكتب الصرف في المغرب إن عجز الميزان التجاري المغربي بلغ 304.9 مليار درهم خلال عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.8% مقارنة مع عام 2023.

وأوضح المكتب، في تقريره حول التجارة الخارجية للمغرب خلال 2024، أن هذا العجز، الذي ارتفعت حصته في الناتج المحلي بـ 0.4 نقطة لتصل إلى 19.9%، يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 6.4% لتصل إلى 761.3 مليار درهم، والصادرات بنسبة 6.1% إلى 456.3 مليار درهم.