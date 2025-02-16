دول الخليج الأولى عالمياً في إنتاج واحتياطي وتصدير النفط

أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس احتلت المراتب الأولى في مؤشرات الطاقة العالمية؛ إذ حققت المرتبة الأولى في كل من إنتاج النفط الخام، واحتياطي النفط الخام، وصادرات النفط الخام، واحتياطي الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المرتبة الثانية عالمياً في صادرات الغاز الطبيعي، والثالثة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي المسوَّق.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام بلغ في 2023 نحو 17 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ما نسبته 23.2 % من إجمالي الإنتاج العالمي رغم انخفاض الإنتاج في العام المذكور بنسبة 6.8 % مقارنة بعام 2022، كما بلغ احتياطي دول المجلس من النفط الخام في 2023 نحو 511.9 مليار برميل، وهو ما يمثل ما نسبته 32.6 % من إجمالي الاحتياطي العالمي، مسجلاً متوسط معدل نمو سنوي بلغ 0.3 %، خلال الفترة من 2014 إلى 2023. وسجل تصدير مجلس التعاون من النفط الخام في 2023 نحو 12.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نسبة 28.2 % من إجمالي التصدير العالمي رغم تسجيل انخفاض في التصدير في 2023 بنسبة 8.2 % مقارنة بعام 2022.

وبلغت صادرات المشتقات النفطية في المجلس خلال 2023 نحو 1518.6 مليون برميل، مستحوذة على ما نسبته 13.4 % من الصادرات العالمية بارتفاع نسبته 7.1 % مقارنة بعام 2022؛ إذ جاء مجلس التعاون في المرتبة الثانية عالمياً، فيما بلغت واردات المشتقات النفطية 212.3 مليون برميل بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 0.1 %.

وسجل إنتاج زيت الغاز/ الديزل أعلى معدل بين المشتقات النفطية في 2023 بكمية قدرها 660.4 مليون برميل، تلاه البنزين بـ336.2 مليون برميل، ثم الكيروسين ووقود الطائرات بـ319.4 مليون برميل، فيما سجل إنتاج زيت الوقود والنافتا والغازات البترولية إنتاجاً بـ263.1 و221.6 و103.3 ملايين برميل على التوالي. وبلغ استهلاك البنزين في دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 336.6 مليون برميل، فيما بلغ استهلاك زيت الغاز/الديزل 299.7 مليون برميل، في حين شهدت باقي المشتقات كميات متفاوتة بين 34.8 إلى 268.3 مليون برميل.

وفيما يخص الغاز الطبيعي بلغ احتياطي دول المجلس في 2023 نحو 44.195 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 21.4 % من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة، وبارتفاع 0.2 % مقارنة بعام 2022.

وسجل تصدير دول المجلس للغاز الطبيعي في 2023 نحو 180.9 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 13.1 % من إجمالي التصدير العالمي، وبمتوسط معدل نمو سنوي في الصادرات بلغ 2.5 % خلال الفترة من 2014 إلى 2023. كما بلغ إنتاج دول المجلس من الغاز الطبيعي المسوق في 2023 نحو 464.2 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 10.8 % من إجمالي الإنتاج العالمي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.4 % مقارنة بعام 2022. (مسقط - وام)