المغرب توفير 1.45 مليون فرصة عمل بحلول 2030

تستهدف الحكومة المغربية توفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة عبر عدد من الإجراءات التي تتضمن تنشيط الاقتصاد ودعم مشروعات القطاع الخاص.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل تهدف إلى خفض معدل البطالة في المغرب إلى 9% بحلول عام 2030.

وأضافت فتاح، أن الحكومة تسعى لتوفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة ضمن هذه الخارطة، التي خصصت لها ميزانية إجمالية تبلغ 15 مليار درهم، وفقا لوكالة الانباء المغربية



وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن مجالات رئيسية منها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج تكوين المهن، وإدماج الشباب والنساء في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 13.3% خلال الربع الأول من عام 2025.

وقالت إن سوق العمل بدأ يشهد تحسنًا تدريجيًا في التشغيل ابتداء من الربع الثالث لعام 2024، وذلك من خلال توفير 82 ألف فرصة عمل جديدة.