"الفجيرة للطيران" تحصل على الاعتماد الأكاديمي من "الوطني للمؤهلات"

حصلت أكاديمية الفجيرة للطيران على شهادة الاعتماد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد استيفاء الأكاديمية لكل المتطلبات والشروط الفنية اللازمة، مما يؤهلها رسميًا كجهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية في قطاع الطيران.

ويُعد هذا الاعتماد خطوة محورية في مسيرة الأكاديمية، حيث يمنح خريجو هندسة صيانة الطائرات شهادة دبلوم متقدم معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يمكنهم من استكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس في تخصصاتهم.

كما يحصل خريجو الأكاديمية على شهادات معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، مما يمنحهم فرصًا واسعة للعمل في شركات الطيران محليًا وعالميًا، ويعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بمهارات متقدمة وكفاءة عالية.

وأكدت الأكاديمية أن هذا الإنجاز يعكس رؤيتها الإستراتيجية في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات قطاع الطيران وفقًا لأفضل المعايير الدولية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في هذا المجال.

وتهدف أكاديمية الفجيرة للطيران لتحقيق أفضل المخرجات وأعلى معايير المهارات الوظيفية الخاصة بقطاع الطيران لتطويرها ورفع مكانة القوى العاملة الوطنية، بما يتوافق مع رؤية الدولة الإستراتيجية للانتقال إلى اقتصاد المعرفة، حيث يشكل قطاع الطيران رافداً مهماً في تعزيز التنافسية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في المؤشرات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن دوره المحوري في الاقتصاد والاستثمار والسياحة والصناعة.