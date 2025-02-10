54 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعائدات 12.6 مليار دولار

أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الرابع من عام 2024، إلى تسجيل أسواق المنطقة 54 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 12.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 12.5 % في عدد الاكتتابات و17.6 % في العائدات التي جمعتها.

وجاءت الزيادة في العائدات على أساس سنوي مدفوعة بعدد من الاكتتابات العامة عالية القيمة، مثل اكتتاب شركة طلبات القابضة، وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وشركة لولو للتجزئة القابضة، والتي تم إدراجها خلال الربع الأخير من العام الفائت.

وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: انتهى عام 2024 بشكل إيجابي على صعيد الاكتتابات العامة مع تسجيل 54 اكتتاباً عاماً، وهو أعلى رقم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السبع السنوات الأخيرة. وقد كانت المنطقة خلال العام الفائت واحدة من أكثر المناطق نشاطاً مقارنة بالسوق العالمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال عام 2025، مع إعلان شركات من مختلف القطاعات عن نيتها في طرح أسهما. وعلاوة على ذلك، تعمل بورصات إقليمية بنشاط على تنفيذ مبادرات لتشجيع الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز البنية التحتية لأسواق رأس المال وتعزيز السيولة المستقبلية. كما يترقب السوق إطلاق سوق دبي المالي منصة أرينا في عام 2025."

وخلال الربع الرابع من عام 2024، حقق 25 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 7.9 مليارات دولار، بزيادة قدرها 32% في عدد الاكتتابات و59.4% في عائداتها مقارنة بما تم تسجيله في الربع الأخير 2023. وحقق اكتتاب شركة طلبات القابضة، التي تم إدراجها في سوق دبي المالي، أعلى العائدات، مستحوذة على 25.8% من إجمالي العائدات التي تم جمعها في الربع الأخير من عام 2024. وتبعتها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، التي تم إدراجها في بورصة مسقط، في اكتتاب جمع 2 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر اكتتاب عام أولي في سلطنة عُمان حتى الآن، واستحوذ هذا الاكتتاب على 25.3% من إجمالي العائدات التي تم جمعها في الربع الرابع من العام 2024.

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اكتتابين عامين خلال الربع الأخير من عام 2024 بإجمالي عائدات بلغ 2 مليار دولار أمريكي، وشمل ذلك اكتتاب شركة لولو للتجزئة القابضة الذي جمع عائدات بقيمة 1.7 مليون دولار ، واكتتاب شركة أيه دي إن إتش للتموين بقيمة 235 مليون دولار. كما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية عملية إدراج مباشر لمجموعة مير. وتم إدراج شركة طلبات القابضة في سوق دبي المالي خلال الربع الأخير من عام 2024 في اكتتاب عام جمع 2 مليار دولار أمريكي.

وعلاوة على ذلك، استمر الاهتمام بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يشغل حيزاً مهماً على جداول الأعمال، حيث أصدرت دولة الإمارات قانوناً سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025، ويلزم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثاتها الكربونية، والامتثال لاستراتيجيات إزالة الكربون، وتنفيذ حلول صديقة للبيئة مثل استخدام مصادر طاقة متجددة وتعويض الكربون. وسيتم تطبيق هذا القانون على جميع القطاعات، بما في ذلك المناطق الحرة، كما أنه يحدد العقوبات التي سيتم فرضها في حالة عدم الامتثال. وبالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا القانون الجديد عمليات البحث والتطوير، ويقوم بإنشاء سجل ائتمان كربون لتسهيل تداول الكربون. وتتماشى هذه التدابير مع طموحات دولة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ومن المرجح أن تؤثر على ديناميكيات سوق الاكتتابات العامة الأولية حيث أنها تشجع الشركات على الاهتمام بمعايير الاستدامة لجذب المستثمرين.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: تستمر التوقعات بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2025 إيجابية، حيث تعتزم 38 شركة و22 صندوقاً إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.