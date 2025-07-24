السعودية تعلن استثمار 6.4 مليارات دولار في سوريا





قالت السعودية اليوم الخميس إنها ستستثمر 6.4 مليارات دولار في سوريا، مما يعكس توطيد العلاقات بين حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع والمملكة التي تسعى لإعادة إعمار سوريا بعد حرب دامت 14 عاما.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتدى بدمشق، إن زيارته إلى سوريا جاءت بتعليمات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتأكيد على "موقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة".

وأضاف الفالح أن الاستثمارات تشمل مشروعات في مجالي العقارات والبنية تحتية بقيمة 2.93 مليار دولار، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.07 مليار دولار.

ومن الشركات المشاركة في خطط الاستثمار شركتا الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) وقو للاتصالات، وشركة علم للأمن الرقمي، وشركة سيفر للأمن السيبراني، وشركة كلاسيرا المتخصصة في تكنولوجيا التعليم.

وقال الفالح إنه سيتم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي يشارك فيه أكثر من 100 شركة.

وأعلن الفالح تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري خلال المنتدى الذي كان من المقرر عقده في يونيو لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل.