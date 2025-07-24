سوريا تخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عمر الحصري اليوم الخميس أن بلاده تخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر سنوياً.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الحصري قوله ، في كلمة خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي اليوم ، إن "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا" .

واضاف :"كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى خمسة ملايين مسافر سنوياً، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً وهذه فرص استثمارية واعدة".

وتابع :"قررنا استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني".

وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي.