«ميتا» تحقق أرباحاً وإيرادات تتجاوز التوقعات

اختتمت مجموعة «ميتا» عام 2024 بتحقيقها إيرادات وأرباحاً مرتفعة جداً فاقت التوقعات، لكنّ اهتمامات السوق تتركز على الذكاء الاصطناعي نظراً إلى الاستثمارات الضخمة في هذا المجال لشركة الشبكات الاجتماعية العملاقة.

وأعلنت الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» عن إيرادات بقيمة 48.4 مليار دولار في الربع الرابع (أي بزيادة 21 في المئة على أساس سنوي) مقارنة مع توقعات بـ 47.04 مليار دولار، بلغ صافي ربحها منها 20.8 مليار دولار (بزيادة 50 في المئة في سنة)، لكنّ هذه النتائج المالية لم تثر حماسة في وول ستريت.

وبلغت الأرباح لكل سهم 8.02 دولارات مقابل توقعات بتحقيق 6.77 دولارات.

وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات في الربع الأول من العام 2025 ستتراوح بين 39.5 مليار دولار و41.8 مليار دولار. ويأتي ذلك مقابل توقعات للمحللين لإيرادات بقيمة 41.73 مليار دولار خلال نفس الفترة، بحسب شبكة CNBC.

وقالت المديرة المالية للشركة، سوزان لي، إن روبوت الدردشة «ميتا إيه إي» Meta AI تجاوز 700 مليون مستخدم نشط شهرياً. ويعتبر هذا الرقم أعلى من 600 مليون في ديسمبر. وقال زوكربيرغ إنه يتوقع أن يصل Meta AI إلى مليار مستخدم هذا العام.

ولاحظت المحللة ديبورا آهو وليامسون أن «النمو القوي في إيرادات ميتا يحجب مشكلة وشيكة».

وأوضحت الخبيرة من شركة «سوناتا إنسايتس» أن «توقعات إيرادات «ميتا» للربع الأول أقل من التوقعات، وهي تخطط لإنفاق باهظ على الذكاء الاصطناعي في 2025، وبالتالي فإن الوضع مقلق».

وتنتظر السوق ما يثبت أن الاستثمارات الضخمة لشركات التكنولوجيا العملاقة مبررة وستؤتي ثمارها، في وقت أظهرت شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة أن من الممكن التنافس مع «تشات جي بي تي» (من شركة «أوبن إيه آي») ولاما (من «ميتا») بجزء بسيط من التكلفة.

وأعلنت «ميتا» الأسبوع الفائت أن نفقاتها الاستثمارية ستتراوح بين 60 و65 مليار دولار هذه السنة، أي أكثر بنسبة 50% من نفقاتها عام 2024، وتهدف بصورة أساسية إلى تعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال رئيس المجموعة الكاليفورنية مارك زوكربيرغ خلال مؤتمر المحللين: «لا أكفّ عن القول لفريقي إن 2025 سيكون عاماً مكثفاً».

ودمجت المجموعة نموذجها من الذكاء الاصطناعي التوليدي «ميتا إيه آي» في مختلف خدماتها ونظاراتها الذكية «راي بان» على أمل أن تصبح مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً في العالم، على الرغم من التقدم الذي يتمتع به «تشات جي بي تي».

واعتباراً من ديسمبر 2024، أصبح 3.35 مليارات شخص في مختلف أنحاء العالم متصلين بواحدة على الأقل من منصات «ميتا» يومياً.

وقالت المديرة المالية للشركة سوزان لي، إن استخدام «ميتا إي آي» ينمو بشكل أسرع على «واتساب».