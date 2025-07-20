السعودية توقع عدداً من الاتفاقيات مع شركاء دوليين لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا





وقعت المملكة العربية السعودية اليوم عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة "أكوا باور" وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة إلى القارة الأوروبية.

جاء ذلك ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها شركة "أكواباور"، بإشرافٍ من وزارة الطاقة، تحت عنوان: “تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر” حيث شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها "أكواباور" في ورشة العمل؛ مذكرة تفاهم، متعددة الأطراف، مع شركات أوروبية رائدة لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية، وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة.

كما وقّعت "أكواباور" مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة، تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود فضلا عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك لتأسيس المرحلة الأولى من "مركز ينبع للهيدروجين الأخضر"، الذي سيبدأ تشغيله التجاري، بإذن الله، في عام 2030م.